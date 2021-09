Pistole e munizioni nascosti nella cinta dei pantaloni: arrestata

GELA – Una 31enne che nascondeva due pistole e munizioni nella cinta dei pantaloni è stata arrestata dalla polizia a Gela. Le armi sono state sequestrate da agenti della squadra mobile di Caltanissetta e del commissariato durante una perquisizione.

Il loro ritrovamento, durante una perquisizione scattata dopo una segnalazione alla polizia, è stato permesso grazie al fiuto del cane ‘Yocco’, specializzato nell’individuare armi ed esplosivi, dell’unità Cinofili della Questura di Catania. Secondo gli investigatori la donna nascondeva le armi per conto terzi.

Nella casa sono stati sequestrati anche un fucile ad aria compressa che sarà sottoposto ad accertamenti per verificare se potenzialmente offensivo in quanto modificato ed alcuni strumenti elettronici per la captazione di conversazioni. La 31enne, su disposizione della Procura di Gela, è stata condotta in carcere



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI