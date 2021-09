Sicilia Vera: il programma della kermesse di Cateno De Luca

È tutto pronto a Taormina per l’assemblea regionale di Sicilia Vera in programma venerdì 1 e sabato 2 ottobre presso l’hotel Diodoro. Per il movimento si tratta di un importante momento di confronto che vedrà la partecipazione di amministratori, sindaci, assessori e consiglieri comunali in carica.

La due giorni taorminese sarà animata da tavoli tematici cui prenderanno parte i leader dei partiti, movimenti politici regionali e la deputazione europea.

L’apertura dei lavori è prevista per venerdì 1 ottobre alle ore 15:00 dopo i saluti del sindaco della città di Taormina Mario Bolognari e del Presidente Federale di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo.

Il primo tema “caldo” che verrà affrontato riguarda la gestione dell’energia, acqua e rifiuti in Sicilia. Dopo la relazione introduttiva a cura del dott. Salvo Puccio, Dirigente Città Metropolitana V Direz. Ambiente e Pianificazione, sono previsti gli interventi dell’On. Roberto Di Mauro, Vice Presidente ARS e Segretario Regionale Mov. per la Nuova Autonomia e dell’On. Giancarlo Cancelleri, Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il tavolo sarà moderato dal dott. Mario Barresi (Giornalista La Sicilia).

Seguirà un secondo momento di approfondimento sulla programmazione dei fondi europei 2021/2027 e la capacità di spesa.

La relazione introduttiva è affidata alla dott.ssa Carlotta Previti, Vice Sindaco della città di Messina con delega alla Programmazione. Parteciperanno l’On. Raffaele Stancanelli, Europarlamentare Fratelli d’Italia e l’On. Vincenzo Figuccia, Deputato ARS Lega.

Modera il dott. Paolo Mandarà (Giornalista Buttanissima Sicilia).

Sabato 2 ottobre i lavori riprenderanno alle ore 9:30 affrontando il tema legato alle superfetazioni amministrative e agli squilibri contabili della Regione Siciliana. Dopo la relazione introduttiva del dott. Gianni Polizzi, Presidente Promotergroup SpA., seguiranno gli interventi dell’On. Anthony Barbagallo, Segretario Regionale PD Sicilia e dell’On.Danilo Lo Giudice, Sindaco del comune di Santa Teresa di Riva (ME), Deputato ARS e Coordinatore Federale Sicilia Vera.

L’incontro sarà moderato dal dott. Manlio Viola (Direttore Blog Sicilia).

Per l’ultimo incontro in programma prevista la partecipazione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e Segretario Regionale di Forza Italia On. Gianfranco Miccichè, del Sen. Davide Faraone, Senatore della Repubblica e Segretario Regionale Italia Viva. Ad introdurre il dibattito lo scrittore e giornalista Pino Aprile.

Modera Lucio D’Amico (Vice Direttore della Gazzetta del Sud – Direttore RTP).

Le conclusioni saranno invece affidate all’ On. Cateno De Luca, Sindaco della città di Messina e Fondatore di Sicilia Vera.

“È chiaro, afferma l’on. Danilo Lo Giudice, che per il movimento di Sicilia Vera questo momento rappresenta l’avvio di un percorso che ci vede protagonisti. La base democratica che caratterizza da sempre la nostra azione politica ci impone un momento di confronto con tutti gli amministratori degli enti locali che condividono la nostra mission. I temi proposti sono i temi centrali nella gestione amministrativa e politica della Regione e siamo grati agli illustri ospiti che hanno accettato il nostro invito ad a esserci e che potranno offrire un contributo importante al dibattito. Siamo certi, conclude Lo Giudice, che dall’assemblea dell’1 e 2 ottobre di Taormina emergeranno non soltanto importanti spunti di riflessione ma anche proposte concrete.”

È possibile consultare il programma completo dell’assemblea al seguente link:

https://www.siciliavera.com/programma-assemblea.pdf



