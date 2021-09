Turchia, ubriaco aiuta a cercare un disperso ma lo scomparso era lui

Partecipa alla ricerca di una persona scomparsa, ma è ubriaco e il disperso in questione è proprio lui. La vicenda ha avuto luogo a Inegöl, in Turchia.

Il protagonista, secondo quanto raccontato dai media locali, è un 50enne che si chiama Beyhan Mutlu. L’uomo era scomparso dopo una serata passata con gli amici, dileguandosi nei boschi circostanti.

Gli amici preoccupati hanno dato l’allarme, facendo partire le ricerche. Tra i volontari c’era proprio lui, il ricercato, unitosi a una squadra di soccorso in azione nella boscaglia. Dopo essersi cercato per ore, smaltiti i fumi dell’alcol, il novello Diogene, sentendosi chiamare, si è riconosciuto, come riporta il Daily Mail, e ha risposto: “Sono qui”. Chiarito l’equivoco, il 50enne è stato riaccompagnato a casa dalle forze dell’ordine.



