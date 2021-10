Anche Trapani-Acireale rinviata a data da destinarsi

TRAPANI – Nella giornata di ieri, il club granata ha annunciato il rinvio della gara in casa della Cittanovese a causa di una positività al Covid nella propria rosa. In data odierna, tramite la propria pagina Facebook, l’FC Trapani ha annunciato il rinvio di un’altra gara. Per la precisione, anche Trapani-Acireale è stata rimandata a data da destinarsi. La sfida era valida per la quarta giornata del girone I di Serie D ed era in programma il 6 ottobre.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI