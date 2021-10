Catania accoglie l’Europa della Canoa Polo

Presentati, stamattina, i Campionati Europei per nazioni in programma al porto di Catania dal 4 al 10 ottobre



Si alza ufficialmente il sipario sui Campionati Europei di canoa polo. La manifestazione sportiva, organizzata dallo Jomar Club Catania del presidente Daniele Insabella con il supporto dello staff del Circolo Canoa Catania, del Comune di Catania, della Regione Siciliana, del Coni e dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, è stata presentata stamattina nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti. La kermesse si disputerà al porto di Catania (Molo di Levante-Piazzale Triangolare dal 4 al 10 ottobre 2021). Si assegneranno ben quattro titoli: Under 21 maschile, Under 21 femminile, Senior maschile e Senior femminile. Un grandissimo evento con circa 600 atleti in gara nella splendida e suggestiva cornice del porto catanese. Un evento che proietta la città di Catania e l’intera Sicilia sulla ribalta europea. “Una grande gioia ospitare questa competizione – afferma il sindaco di Catania, Salvo Pogliese -. Continuiamo un percorso qualificante, che abbiamo avviato tre anni fa attraverso anche la predisposizione, unico Comune in Italia, di un regolamento per il turismo sportivo con relativi finanziamenti per un milione di euro annui, presentato alla Bit di Milano. Questo sta dando eccezionali opportunità di lavoro al nostro territorio per ospitare eventi di valenza nazionale e internazionale, che determinano ricadute economiche di grande valenza. Ospiteremo 600 atleti, 45 squadre, 17 nazioni per un evento importantissimo all’interno di un contesto territoriale qual è quello catanese che ha sempre regalato grandi soddisfazioni con squadre di altissimo livello vincitrici spesso di titoli europei e nazionali. Si continua, quindi, una tradizione della nostra città, che si dà una grande opportunità grazie ad una felice intuizione che ebbe tre anni fa l’assessore Sergio Parisi: ovvero poter determinare ricadute economiche di eccezionale valenza per la nostra Catania con importanti ritorni di immagine e con pernottamenti determinati grazie a manifestazioni sportive come questa”.

Raggiante ed emozionato Daniele Insabella, vicepresidente nazionale della Fick (Federazione italiana canoa kayak) e presidente dello Jomar Club Catania. “Un evento sportivo meraviglioso – dichiara Insabella -, organizzato al porto di Catania dal 4 al 10 ottobre. Siamo pronti. La macchina organizzativa sta lavorando 24 ore su 24 per poter dare a tutti gli atleti il massimo dei comfort e dei servizi che devono esserci in un Campionato Europeo per nazioni. Ringrazio il sindaco Pogliese e l’assessore Parisi per il loro importante supporto e per averci ospitato alla conferenza stampa. Invito i catanesi alla cerimonia di apertura di martedì in Piazza Università alle ore 17 con la sfilata di tutte le nazioni e a sostenere l’Italia dove giocano una quindicina di atleti catanesi e siracusani del Circolo Canoa Catania. Inoltre anche due tecnici delle nazionali sono catanesi: Alessandra Catania dell’Under 21 femminile e Fabio Sauro dell’Under 21 maschile”.

“Dico sempre che lo sport è il fiore all’occhiello della nostra città grazie ai nostri dirigenti sportivi, alle nostre squadre e ai nostri atleti – commenta Sergio Parisi, assessore allo Sport del Comune di Catania -. Ci eravamo lasciati prima del Lockdown con la Champions League di canoa polo disputata proprio a Catania. Un evento da noi sostenuto con il regolamento sportivo che dà la possibilità di aiutare le Federazioni e le società sportive, che organizzano manifestazioni di rilievo nella nostra città generando turismo sportivo. I Campionati Europei porteranno tantissimi atleti, dirigenti e tecnici a Catania. Siamo felici di ospitarli e certi di non deludere le attese”. Presente alla conferenza stampa anche Carmelo Nicotra, vicepresidente del Consiglio Comunale di Catania.

Ottavio Gueli, presidente della Fick Sicilia afferma: “E’ una grande soddisfazione ospitare un altro evento così importante. Catania è reduce da un playoff scudetto che è stato un successo così come nel 2019 la Coppa dei Campioni per club, organizzata brillantemente. Lo JomarClub Catania è una società che ci fa stare sereni perché ha un comitato organizzatore eccezionale. Siamo sicuri che questa manifestazione sarà splendida. Le nostre nazionali sono fortissime. Puntiamo sempre alla vittoria, non abbiamo un piano B al successo. I Mondiali del 2016 a Siracusa ce li ricordiamo ancora tutti e speriamo di rivivere ancora quelle fantastiche emozioni”.

Enzo Falzone, presidente del Coni Catania dice: “Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano abbraccia con piacere questa ulteriore iniziativa della canoa polo. Catania è ormai diventata la Capitale di questa disciplina sportiva. Sarà un evento bellissimo con tantissimi atleti che ci emozioneranno. Per questo ringrazio gli organizzatori con in testa Daniele Insabella. Dimostriamo, ancora una volta che Catania e la Sicilia possono ospitare eventi che in altri posti sarebbero impossibili per la nostra possibilità di essere palestre all’aperto”.

L’ingegnere Alberto Chiovelli, commissario straordinario dell’Adsp del Mare di Sicilia Orientaledichiara: “Siamo onorati di aver avuto questa opportunità e ci siamo messi a disposizione per la riuscita di questa manifestazione. Il porto e la città di Catania sono già state sedi di gare importanti quindi sono un riferimento prezioso per questa competizione e per quelle future. Noi ci saremo sempre”.

“Siamo davvero emozionati, innanzitutto di tornare in Sala Giunta dove il sindaco Pogliese ci ha nuovamente ospitati per presentare stavolta i Campionati Europei – afferma Alexander Brown, direttore generale della kermesse continentale -. Abbiamo la fortuna e l’onore di avere presente una delegazione di atleti azzurri, che rappresentano l’Italia intera e la Federazione italiana canoa e kayak. E’ uno degli eventi più importanti che la Sicilia organizza; siamo fieri di poter dire che è un evento catanese. Invito la popolazione a seguirci al Molo di Levante del porto di Catania e a seguire le dirette streaming di Futura Press e Telejonica”. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Orazio Arancio da poco eletto presidente commissione nazionale tecnici del Coni, il dott. Attilio Montalto segretario generale dell’Adsp del Mare di Sicilia Orientale, il dott. Marco Romano (Protezione Civile) e il dott. Commercialista Davide Arena.

Martedì pomeriggio la cerimonia d’apertura. Mercoledì squadre in acqua nei 4 campi gara allestiti al Molo di Levante del porto trasformato in un vero stadio dell’acqua. Sabato le finali Under 21 maschili e femminili; domenica le finali Senior maschili e femminili. Spettacolo assicurato.



