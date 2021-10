Catania, Cisl Fp: “Stabilizzate più di trenta persone”

CATANIA – “Un giusto riconoscimento e un grande traguardo per i lavoratori che da più di vent’anni svolgono con impegno e professionalità il proprio lavoro negli uffici della Città Metropolitana di Catania”: così il segretario generale della Cisl Funzione Pubblica di Catania, Danilo Sottile, commenta la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato di una quota di personale presso l’ex provincia, oggi Città Metropolitana. I ringraziamenti del sindacato all’amministrazione: “Hanno rispettato l’impegno con i lavoratori e con Cisl FP”.

Stabilità a partire dal primo ottobre: questo il risultato dell’accordo tra Cisl FP e Città Metropolitana di Catania per offrire un contratto a tempo indeterminato a chi da vent’anni lavorava in condizioni di precarietà negli uffici dell’ex provincia. Il percorso per arrivare all’obiettivo ha visto, come ultimo atto, l’approvazione delle stabilizzazioni da parte della Cosfel, la Commissione di stabilità finanziaria degli enti locali costituita al Ministero dell’Interno, grazia alla quale è stato possibile dare il via libera alla stipula dei contratti a tempo indeterminato.

“Ci complimentiamo e auguriamo buon lavoro a tutto il personale stabilizzato – dicono il segretario generale Cisl FP Danilo Sottile e Giuseppe Scirè, componente della segreteria – in questi anni di percorso travagliato ha sempre prevalso il rispetto reciproco e la volontà di dialogo con l’Ente Città Metropolitana. Decine di persone hanno messo impegno e passione per arrivare a questo traguardo, che darà una maggiore sicurezza e tranquillità ai lavoratori e alle loro famiglie”.

“Vorremmo ringraziare l’Amministrazione – concludono Sottile e Scirè – i suoi dirigenti, il Segretario Generale, il Commissario Straordinario della Città Metropolitana Francesca Paola Gargano e il Sindaco Metropolitano Salvo Pogliese, che hanno onorato l’impegno con i lavoratori e la Cisl FP Catania”.



