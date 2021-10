La Sicilia potrebbe tornare zona bianca già da lunedì prossimo. La cabina di regia si è espressa favorevolmente sul punto. I ricoveri sono in discesa, i dati sono buoni e c’è stato il primo via libera dei tecnici. La situazione dovrà essere vagliata ancora attentamente dal Ministero della Salute (nella foto il ministro Speranza) prima di dare il sospirato assenso all’abbandono del colore giallo. Che sembra nell’aria.

La fiducia in assessorato

Dalle parti dell’assessorato regionale alla Sanità filtrano fiducia e ottimismo. E’ vero che non sono consolidate le due settimane di parametri virtuosi richieste per l’abbandono della (minima) restrizione. Ma si dà quasi per scontata una accelerazione politica che permetta il passaggio.

La ‘profezia’ di Sebastiani

“A rigore, per il declassamento sarebbe necessario rimanere con i parametri da zona bianca per almeno due settimane. Entrando in maniera effettiva in zona bianca lunedì 4 ottobre – ha dichiarato all’Ansa il matematico Giovanni Sebastiani, un’autorità nel suo campo -, la Sicilia sarebbe in questa condizione solo per dieci giorni. È possibile che le istituzioni preposte decidano comunque il declassamento della regione, tenendo conto dei trend in discesa da due settimane degli indicatori. La situazione è analoga a quanto accaduto alla Calabria due settimane fa: martedì 14 ottobre era al di sopra delle soglie per la zona gialla, ma non è stata dichiarata tale alla luce dei trend in discesa degli indicatori“.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI