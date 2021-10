E’ deceduto all’ospedale Cannizzaro di Catania il 22enne, rimasto gravemente ferito nell’esplosione. di ieri a Siracusa Aveva riportato numerose ustioni in varie parti del corpo. Cinque i feriti, due dei quali sono ricoverati in gravi condizioni. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’esplosione.

