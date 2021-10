Futuro leader del centrodestra, la stoccata di Martino: “Né Salvini né Meloni”

ROMA – L’ex ministro dei governi Berlusconi, Antonio Martino, in un’intervista a La Stampa parla del futuro leader del centrodestra, lanciando un messaggio chiaro a Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

“Non posso fare il capo del Governo”

“Dobbiamo prendere atto che né Giorgia Meloni né Matteo Salvini hanno la stoffa del leader – ha dichiarato l’ex ministro azzurro – Nessuno dei due lo vedrei come presidente del Consiglio di un nostro governo, di un governo di centro-destra”.

Le amministrative a Roma

Poi, parla anche delle elezioni in programma a Roma: “Se ci fosse stato Guido Bertolaso, avrei votato per lui”, dice. “Se voterà per Carlo Calenda? “Voterò per il più simpatico”, risponde. Meloni futuro premier? “Con lei ricordo uno scontro quando era ministra per le Politiche giovanili. Lei caldeggiava un provvedimento a favore delle ‘comunità giovanili’, intervenni per ricordare che non è ammissibile chiedere ai cittadini di mettere le mani al portafoglio, riducendo le risorse destinate alle finalità essenziali dello Stato per poi dilapidare denari in provvedimenti della cui, non dico utilità, ma addirittura serietà, è lecito dubitare. Avemmo uno scontro in Parlamento, il provvedimento non passò e lei mi mandò a quel paese”.

Poi, “sono andata a trovarla di recente – racconta -. Ci siamo parlati in modo rilassato. Una donna intelligente, sbaglia chi la sottovaluta o la criminalizza seguendo vecchi stereotipi. A tu per tu le ho detto: Giorgia sei maturata” ma “non mi pare che abbia la stoffa, un domani, per assumere la guida del governo del Paese”. Salvini, “a dispetto di quel che dicono i suoi avversari, non è razzista. Ma anche lui non può fare il capo del governo”.



