Il mistero del velista scomparso nelle stesse acque del Nuova Iside

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Ancora nessuna traccia del velista Andrea Taormina, 49 anni, scomparso misteriosamente qualche giorno fa durante una traversata in barca a vela tra San Vito lo Capo e Balestrate.

I pezzi ritrovati in mare

Alcuni pezzi dell’imbarcazione sono stati localizzati ieri al largo di Golfo di Castellammare del Golfo, in un tratto di mare molto profondo. Inspiegabili le cause del probabile naufragio. Durante la traversata le condizioni meteo erano buone e il mare calmo. Nello stesso specchio di mare, il 13 maggio 2020, naufragò il peschereccio Nuova Iside.

La somiglianza col naufragio del Nuova Iside

Quel tratto di mare è molto trafficato soprattutto dalle navi mercantili che attraversano il Tirreno. E proprio lo scontro con una petroliera, secondo l’ipotesi accusatoria della procura di Palermo, sarebbe stata la causa del naufragio del peschereccio di Terrasini in cui, oltre un anno fa, morirono tre marinai.

Leggi notizie correlate • Diportista disperso a San Vito, ritrovati alcuni resti della barca

Nessun Sos lanciato

Per il velista, invece, al momento sembra scartata l’ipotesi della collisione con un’altra imbarcazione. La pista investigativa più accreditata – secondo la Guardia costiera che continua le ricerche in mare – è che sia divampato un incendio a bordo dell’imbarcazione che ne ha provocato poi l’affondamento. Ma perché allora non c’è stato il tempo di lanciare l’allarme?

L’ultimo contatto

L’ultima cella telefonica agganciata dal cellulare di Taormina è proprio nella zona dove sono stati trovati i resti dell’imbarcazione di colore blu che sono simili alle foto del natante in possesso agli uomini della Capitaneria di Porto del comando di Palermo che da giorni stanno conducendo le ricerche nel tratto di mare tra San Vito e Balestrate con motovedette e mezzi aerei.

L’allarme

L’allarme era stato lanciato ieri dalla compagna del velista, che era solo a bordo, dopo il mancato arrivo nel porto di Balestrate.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI