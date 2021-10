“Micciché invitato alla Festa dell’Unità? Una cosa imbarazzante”

PALERMO – “Ho letto che Gianfranco Miccichè sarà fra i relatori alla Festa de l’Unità di Palermo all’interno di un dibattito che somiglia più al tentativo di costruire una coalizione pasticciata che ad un tavolo di discussione sulla Sicilia. Una situazione davvero imbarazzante”. Così Antonio Rubino – coordinatore regionale di Left Wing durante una riunione organizzativa per l’evento di giorno 11 ottobre che vedrà la presenza di Matteo Orfini a Palermo.

“Sappiamo bene – continua Rubino – che alla Festa è giusto interloquire anche con chi non sta nel nostro campo ma restiamo convinti della posizione espressa dal Segretario regionale Anthony Barbagallo: chi vuole interloquire con il Pd prima dichiari di essere alternativo a Musumeci ed al suo Governo. “Lanciare il “25 aprile della Sicilia” – conclude Rubino – ed al contempo dare cittadinanza politica al principale alleato del Presidente della Regione rischia di essere un elemento di confusione dannoso per il Pd e per il fronte delle opposizioni”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI