Montagna di soldi nel video TikTok: “Disprezzo delle regole”

CATANIA – Il vizio social non lo perde. Nemmeno dopo denunce e controlli. Antony Diamante, al secolo Antony Pantò, commenta sui social l’articolo pubblicato su LiveSicilia sul suo video TikTok dove mostra una grossa mazzetta di soldi – migliaia di euro almeno – e lancia una chiara sfida a chi ha chiamato le forze dell’ordine. Si lamenta del fatto che non ci sarebbe stata alcuna denuncia per reati di droga. Fatto smentito dal comunicato ufficiale della Questura diramato agli organi di stampa. Pantò, infatti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Denunciato dalla polizia

Ma c’è di più, il TikToker è sottoposto agli arresti domiciliari. Gli agenti del Commissariato di Librino lo hanno indagato a piede libero per “detenzione ai fini di spaccio, furto aggravato di energia elettrica nonché per invasione di edificio pubblico”. I poliziotti lo hanno trovato in possesso di diverse stecche di sostanze stupefacenti e materiale utile al confezionamento.

La nota della Questura sul video TikTok

Sulla diretta social postata sul profilo Anthony Diamante la polizia scrive: “L’indagato ha anche pubblicato sui social Tik Tok video caratterizzati dal disprezzo nei confronti delle regole e di ogni indice di buona condotta mostrando, altresì e con spavalderia, ingenti somme di denaro”.

Denunciato anche il padre

Come già anticipato ieri, la polizia ha anche denunciato in stato di libertà il padre “per gestione illegale di rifiuti speciali”. Precisamente l’uomo avrebbe “illegalmente occupato un immobile dell’Iacp all’interno del quale ha realizzato un luogo abusivo di gestione materiale ferroso non bonificato, pneumatici e rifiuti speciali vari riposti, tra l’altro, anche sulla pubblica via in modo tale da creare potenziale pericolo per l’ambiente”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI