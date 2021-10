Palermo, ‘Barbera’ in manutenzione: allenamenti al Cus

PALERMO – Il Palermo si allena al Cus. I rosanero, per via della manutenzione a cui è sottoposto il manto erboso delle stadio “Renzo Barbera”, si sono trasferiti sul campo del Centro Universitario Sportivo e per alcuni mesi sosterranno tutte le sedute mattutino sul terreno di gioco di via Altofonte.

La squadra rosanero, una volta tornata dal ritiro, ha lavorato al “Barbera” sottoponendo il campo ad uno ‘stress’ evidente, viste le doppie sedute e le gare interne di campionato. Per far sì che adesso il prato torni al suo splendore, la ditta ‘Palumbo’, che si occupa della sua manutenzione, sta procedendo con la risemina per cambiare il tipo di manto erboso, passando dal cosiddetto ‘estivo’ a ‘invernale’.

La questione, al di là della amicizia tra Palermo e Cus, è delicata e la società rosanero è ancora in attesa di avere il suo nuovo centro sportivo, la sua casa in cui lavorare con armonia e con tutti i benefici del caso. L’accordo tra il Palermo e il Cus prevede, al momento, che i rosanero abbiano la possibilità di lavorare al Centro Universitario fino alla fine dell’anno solamente la mattina, per via degli impegni che ha la società giallorossonera con la sua formazione che milita nel girone A di Eccellenza siciliana, oltre che agli allenamenti dei suo atleti di altre discipline sportive.



