Parcheggia in zona vietata: ricoprono l’auto di post-it gialli

CATANIA – La prossima volta, sicuramente, ci penserà due volte a parcheggiare in zona vietata. Quando è tornato, infatti, ha ritrovato la sua auto ricoperta di post-it. Un lavoro non semplice quello fatto da qualcuno che non ha sopportato la totale mancanza di rispetto delle regole da parte del conducente. Qualcuno, stamattina, passando dalla zona di piazza Scammacca ha deciso di immortalare la scena.



La foto dell’auto ricoperta di post-it gialli è diventata virale. A condividerla è stato il gruppo Catania merita di più, che parla della “rivincita delle persone perbene”. Le creative giustiziere della sosta forse hanno preso l’idea da quanto accaduto in Brasile. L’auto di una persona lasciata nel posto riservato ai disabili era stata riempita di post-it azzurri.



