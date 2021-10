Perde le gambe a causa del covid: “Stupido non vaccinarmi”

Ha superato il Covid, ma ha perso entrambe le gambe. È la storia di Pepe Forina, 56enne americano, che soffriva di diabete e ipertensione, ma che adesso si è visto amputar entrambi gli arti inferiori a causa della setticemia dopo essere stato ricoverato in ospedale per il Coronavirus.

“Ho guardato i miei piedi ed erano neri”, ha detto Forino. Alla domanda sul perché non si è fatto vaccinare, ha risposto: “stupidità di fondo, non ci credevo. È una scelta, una scelta che ho fatto male”, ha detto l’uomo all’emittente locale Texas KRGV. “Imparate da me, e spero che non vi troviate nella mia stessa situazione”.

La decisione di non avere più le gambe è stata “un gioco da ragazzi” perché “l’alternativa era la morte”, ha detto, secondo ValleyCentral.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI