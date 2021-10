Positivi, ma in giro per strada: due denunciati a Francofonte

Il comune è l'unico in Sicilia ancora in zona arancione

Il comune in cui abitano è l’unico in Sicilia ad essere ancora in zona arancione, ma loro uscivano tranquillamente dall’abitazione. I carabinieri della compagnia di Augusta hanno denunciato due giovani che passeggiavano per il paese nonostante fossero positivi al Coronavirus e obbligati a non uscire.

I militari hanno intensificato i controlli nel comune di Francofonte, dove sono ancora oggi in vigore le restrizioni. Elevate 14 sanzioni amministrative per l’inosservanza dell’obbligo di munirsi di “certificazione verde” e per il mancato uso delle mascherine.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI