Sentenza ribaltata per l’ex sindaco di Licata: assolto Balsamo

La prima sezione penale della Corte di Appello di Palermo, presieduta da Adriana Piras, ha assolto “per non aver commesso il fatto” l’ex sindaco di Licata Angelo Balsamo dalle accuse di falsa testimonianza, calunnia e corruzione in atti giudiziari. I giudici hanno disposto altresì il non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di Francesca Bonsignore e l’assoluzione, perché il fatto non sussiste, nei confronti di Carmelo Malfitano.

Respinto il ricorso della Procura generale

A quest’ultimo, grande accusatore di Balsamo nel corso del processo d’Appello, veniva contestato il reato di favoreggiamento. Riformata, dunque, la sentenza di primo grado del tribunale di Agrigento che aveva condannato Balsamo a due anni e sei mesi per falsa testimonianza (assolvendolo dai reati di calunnia e corruzione in atti giudiziari), la Bonsignore a tre anni e sei mesi e Malfitano ad un anno. Respinto il ricorso della Procura Generale che, a margine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a cinque anni nei confronti dell’ex primo cittadino. La vicenda è legata ad un incidente stradale avvenuto a Licata. Secondo quanto ipotizzato dalla Procura Balsamo, in qualità di avvocato, avrebbe “truccato” una testimonianza per far vincere una causa ad un cliente. Il tutto grazie ad un intermediario, proprio Carmelo Malfitano, un imprenditore col pallino della politica.

La vicenda

L’atteggiamento di quest’ultimo cambia durante l’Appello e, a differenza di quanto avvenuto nel processo di primo grado, ammette i fatti a lui contestati e rivela – in un verbale del luglio 2020 – un accordo elettorale tra lui e Balsamo secondo il quale, in cambio dei favori resi avrebbe fatto confluire 40 voti alla figlia, candidata nel 2013, in consiglio comunale. Ricostruzione che non è stata accolta dalla Corte di Appello che ha assolto Balsamo, difeso dagli avvocati Lillo Fiorello e Antonino Gagliano, da tutte le accuse. Gli altri due imputati sono difesi dagli avvocati Giuseppe Glicerio. e Francesco Cottone.

