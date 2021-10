Tantissimi auguri a nonna Piera, 101 anni per lei

Giornata di festa per il traguardo di Nonna Piera! Attorniata dalla famiglia al completo, i figli Vincenzo e Liliana, dal genero e dalla nuora, dagli adorati nipoti e pronipoti oggi spegne 101 candeline!

Piera Gambino, classe 1920, è sempre stata un grand lavoratrice ed un “capo famiglia” intransigente, mai vita facile con lei! Ha vissuto la guerra e gli stenti, ma non si è mai arresa, ha preso in mano, insieme al marito, le attività di famiglia mandandole avanti in maniera ineccepibile, crescendo al contempo figli e nipoti! Il marito Serafino l’ha lasciata da tanti anni, ma da battagliera qual è, nonostante i suoi acciacchi, circondata dall’amore della sua famiglia oggi ci conferma la sua tempra e l’attaccamento alla vita.

Felice compleanno Nonna Piera, da parte di tutta la tua famiglia, con tutto l’amore di cui siamo capaci! Ci rivediamo al taglio della torta dei 102, che siamo certi, ci sarà !



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI