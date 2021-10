Incidente mortale in provincia di Caltanissetta

CALTANISSETTA – Dramma della strada in provincia di Caltanissetta. Un uomo di 86 anni è morto in un incidente stradale autonomo che si è verificato poco prima delle 15.30 in contrada Bosco Saline, a Marianopoli.

L’automobilista, Calogero Fruscione, originario di Villalba, era alla guida della sua Ford Fiesta quando, uscendo da una curva, probabilmente a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo. L’auto ha carambolato tra il guardrail e un muretto sul lato opposto prima di ribaltarsi. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati ne hanno solo potuto constatare il decesso. I carabinieri della stazione di Marianopoli hanno informato l’autorità giudiziaria che ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

