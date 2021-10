Covid, Jessica non ce l’ha fatta: “Ti ricorderemo con il sorriso”

CATANIA – Il letto è vuoto. E il dolore è lacerante. Troppo forte anche per chi con la morte è abituato a convivere ogni giorno. Jessica Lauretta, la 31enne incinta contagiata dal coronavirus al settimo mese di gravidanza, ha smesso di respirare ieri mattina – intorno alle 7 – nel reparto di ventilazione extracorporea (Ecmo) del Policlinico di Catania. Qui era arrivata in condizioni disperate a fine agosto, dopo un parto cesareo d’urgenza.



Il calvario in ospedale

Uno “shock settico” ha fatto smettere di battere il cuore della giovane mamma, che lascia il piccolo Leonardo e altri due bimbi. Sono infatti arrivate anche infezioni batteriche che hanno ancor di più compromesso il quadro clinico gravissimo. Sono ancora scossi i medici dell’equipe del direttore di Anestesia e Rianimazione, Ettore Panascia. Come ultimo tentativo, si era provato anche a valutare con l’Ismett di Palermo un trapianto di polmoni. Ma ci sarebbe stato un rigetto. “Abbiamo salvato quattro vite nelle ultime settimane. Avremmo voluto arrivare a cinque”, dice Panascia mostrando tutta l’umanità che alcune volte i medici devono nascondere sotto il camice bianco.

Le lacrime della città di Pachino

Pachino è in lacrime. Il comune famoso in tutto il mondo per il gustoso pomodorino è tramortito dal dramma della perdita di Jessica. “Una tragedia che ci lascia senza parole”, commenta su Fb, Il sindaco Carmelo Quartarone. “Morire a 31 anni di Covid, lasciando tre figli, sconvolge una comunità”, aggiunge il primo cittadino.

La disperazione delle amiche

Le amiche, tante, sono incapaci di trattenere le urla di incredulità. Hanno sperato fino alla fine nel miracolo. Un miracolo che purtroppo non è arrivato. “Riposa in pace, sarai l’angelo custode più bello dei tuoi bambini perche come li hai amati accanto a te li amerai in cielo, proteggili sempre Jessica, ragazza sempre con il sorriso e con un cuore buono”, scrive Marisa. I social sono inondati di saluti e messaggi di cordoglio.

Il dolore composto della famiglia

“Ti ricorderemo sempre con il sorriso”. È questo il messaggio che hanno scelto i familiari per annunciare il giorno dei funerali. L’ultimo saluto alla giovane mamma sarà il prossimo 4 ottobre alla chiesa del Sacro Cuore di Pachino.

La dichiarazione d’amore al piccolo Leonardo

Al piccolo Leonardo – che non ha potuto sentire il suo odore e il calore – Jessica il 5 agosto ha scritto una dichiarazione d’amore. Parole pronunciate mentre proteggeva ancora il figlio nel suo grembo. “Ti amiamo piccolino nostro. Nn vediamo l’ora di conoscerti. E tuo fratellino e la tua sorellina non vedono l’ora di conoscerti anche. E anche mamma e papa’… piccolo Leonardo”. Lui ha già il suo speciale angelo custode. Buon viaggio, Jessica.



