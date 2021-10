PALERMO – Sono 410 i nuovi casi di coronavirus scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore. L’Isola è seconda, dietro al Veneto (457) nella classifica delle regioni italiane per incremento giornaliero dei casi. Il report quotidiano del ministero della Salute indica inoltre sette decessi e 841 guarigioni, con un computo complessivo degli attuali positivi che scende di 438 unità attestandosi a 13.863.

L’incidenza scende al 2,6%, ieri era al 3,1%. L’isola va al secondo posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo c’è il Veneto con 457 contagi. Sul fronte ospedaliero sono adesso 505 i ricoverati, 19 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 55, 6 in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 17 casi, Catania 74, Messina 289, Siracusa 3, Ragusa 1, Trapani 0, Caltanissetta 13, Agrigento 13, Enna 0.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI