Sicilia gialla con gli ospedali vuoti: il Covid sta finendo?

PALERMO- Il Covid sta finendo, come l’estate di un ben altro contesto e di una canzone balneare? E’ una domanda, probabilmente, sbagliata, che però comincia a farsi largo, a spintoni, nella testa di tanti, medici compresi. Perché è sbagliata? Perché il Covid, verosimilmente, non finirà come la guerra che termina quando spari l’ultimo colpo di cannone, prima di siglare l’armistizio. Non manderà un telegramma di commiato dopo avere devastato la vita di tutti. Camminerà con noi, diventando (si spera) sempre più irrilevante. Un medico commenta: “Questa malattia è strana, come se decidesse tutto lei. E’ vero che ci sono molti vaccinati, per fortuna, ma tanti ancora non lo sono. Eppure sembra meno violenta. Facciamo gli scongiuri”.

Il panorama negli ospedali è consolante, dal punto di vista numerico, a prescindere dai dati spesso ondivaghi della Sicilia. Si scrive con il massimo e più affettuoso riguardo per chi vive un percorso di sofferenza. Alla terapia intensiva Covid di Villa Sofia ci sono sei o sette pazienti, dei dodici-quattordici che erano in pianta stabile. A Palermo, tra città e provincia, i ricoverati per coronavirus sono poco più di un centinaio, tanto che al ‘Cervello’, per esempio, cominciano a prendere in carico qualche paziente di Villa Sofia. Un passaggio da ospedale a ospedale, il pronto soccorso resta fermamente dedicato al virus, come è giusto che sia. Anche i contagi nelle scuole, fin qui, sembrano sotto controllo.

Ma la Sicilia resta comunque zona gialla, anche se i suoi parametri sono da zona bianca. Il motivo l’ha spiegato il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro: “La norma prevede che siano trascorsi 14 giorni dove i parametri siano al di sotto di quelli previsti per la zona gialla. Non appena questo tempo trascorrerà si muterà la situazione“. Insomma, va bene, ma devono passare due settimane per il cambio del colore, come previsto dalle regole.

Il Covid sta finendo? E’ una domanda che può venire naturale, anche se mal posta per tutto quello che abbiamo detto. Ma l’idea di una tregua che possa preannunciare stagioni di progressivo ritorno alla normalità fa girare la testa per quanto è bella, dopo mesi di guerra e lacrime.



