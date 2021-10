FC Messina, torna in giallorosso Pietro Santapaola

MESSINA – Come annunciato dal Football Club Messina attraverso i propri canali social, il giovane calciatore Pietro Santapaola torna a vestire la maglia giallorossa. Il centrocampista classe 2002 è stato protagonista, pochi mesi fa, di una curiosa “scelta” calcistica. Dopo essere stato acquistato dal Cosenza, infatti, è stato escluso dalla squadra per alcuni giorni a causa del suo cognome molto pesante: il calciatore ha un grado di parentela con il noto boss mafioso Benedetto “Nitto” Santapaola. Dopo la brutta esperienza vissuta in Calabria, Santapaola ad agosto aveva firmato un contratto con l’Acireale. Alla fine, però, è arrivata l’ufficialità per il suo ritorno nel club peloritano.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI