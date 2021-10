“Aiutatemi”: Covid, il ‘nonno’ vaccinato alla Fiera

PALERMO- Giorgio, 81 anni, alla fermata dell’autobus, da cui è sceso, per vaccinarsi all’hub della Fiera. Non ce le fa, le gambe non reggono, deve fare la terza dose. Si trascina fino all’ingresso e chiama i volontari: “Aiutatemi”. Arriva una squadra de ragazzi dell’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid. Moduli, anamnesi e sostegno. Un passaggio in macchina. Beninteso, chi non deambula ed è accompagnato da un familiare può arrivare in automobile fino al padiglione. Stavolta gli autisti sono un medico e un impiegato. Via alle terza dose per Giorgio.

“Questo anziano che è voluto venire da solo all’hub a vaccinarsi ci ha fatto una tenerezza infinita. Ci ha ricordato i nostri nonni, coloro che hanno pagato il prezzo più alto in questa pandemia: il virus li ha resi ancora più fragili e meritevoli di protezione – dice il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Ora che è iniziata la somministrazione delle terze dosi, che li vede tra le categorie prioritarie, rinnoviamo l’appello agli ultraottantenni a vaccinarsi: tornate a trovarci alla Fiera del Mediterraneo. In un attimo vi sentirete più al sicuro”.

Giorgio è stato riaccompagnato a casa. E’ accaduto ieri, si racconta oggi nella giornata dei nonni. Chi ha un nonno che deve essere vaccinato può accompagnarlo e aiutarlo a proteggersi. Chi non ha un nonno lo scelga, perché le persone anziane sole sono tante e hanno bisogno di nipoti.



