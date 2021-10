Il reparto di neonatologia sarà dedicato ad Angela Motta

CATANIA – Lunedì 4 ottobre, alle ore 10, presso l’UOC di Neonatologia-Tin del Garibaldi-Nesima, alla presenza del Presidente della Regione Siciliana, On. Nello Musumeci e dell’Assessore Regionale alla Salute, Ruggero Razza, sarà inaugurata la Banca del latte umano donato del Dipartimento Materno-Infantile dell’Arnas Garibaldi di Catania. A seguito dell’inaugurazione si procederà all’intitolazione del reparto di Neonatologia alla compianta dott.ssa Angela Motta, primario della stessa unità operativa, recentemente scomparsa.

