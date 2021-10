Juve Stabia, Evacuo: “Possiamo fare qualcosa di importante”

CASTELLAMMARE DI STABIA – “La mia condizione non è di quelle ottimali ma ho cercato di mettermi sempre a disposizione del tecnico come quando sono uscito sfinito dal campo. Il tandem con Eusepi lo deciderà al massimo l’allenatore non certamente noi calciatori. La Juve Stabia è una squadra costruita bene, è un gruppo valido da un punto di vista tecnico e umano”. Così Felice Evacuo, attaccante della Juve Stabia, prossima avversaria del Palermo in campionato nella sesta giornata del girone C di Serie C.

Intervistato dal sito ufficiale del club al termine del match vinto contro il Latina, l’ex attaccante del Trapani ha poi aggiunto: “Si può fare qualcosa di importante e si può costruire un bel progetto.Spero di poter continuare a dare il mio contributo a questa squadra. Sono stato chiamato anche per sostituire Umberto e speriamo di andare sempre meglio col crescere della condizione fisica. E’ un rigore sbagliato il mio fallito oggi (ieri ndr) a Latina, non ho tirato benissimo ma ho rimediato col gol, meglio che sia andata così. Sono stato fortunato perché i compagni mi hanno subito accolto benissimo. Un piacere condividere con loro quest’avventura”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI