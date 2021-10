Manita del Palermo Primavera ai danni del Potenza

Il Palermo Primavera si abbatte sui pari età del Potenza in occasione della seconda giornata del campionato di categoria. Dopo la vittoria in trasferta per 4-1 contro il Foggia della passata giornata, in data odierna i ragazzi allenati da Stefano Di Benedetto si sono imposti contro i lucani con un netto 5-0. I giovani calciatori rosanero si portano in testa alla classifica del girone C del campionato Primavera 3 a punteggio pieno e con ben 9 gol segnati in due partite.

Il match del “Pasqualino” di Carini è stato dominato dalla squadra del capoluogo siciliano e le reti sono state siglate da Ganci, Caracappa, Murania (doppietta) e Giglio. In occasione della terza giornata di campionato, la squadra di Di Benedetto affronterà il Catania nel derby siciliano a livello giovanile.



