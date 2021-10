Meloni: “Il centrodestra in Sicilia sarà compatto”

PALERMO – “Il centrodestra sarà compatto anche in Sicilia, come lo è dovunque. Abbiamo un candidato unico mentre gli altri ne hanno due o tre”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sui social da Vittoria, in Sicilia.

“FdI competitiva”

“Fratelli d’Italia è estremamente competitiva anche in Sicilia, oggi a Vittoria dove Salvo Sallemi con il centrodestra si candida a continuare il buongoverno di un territorio mortificato da decenni dalla sinistra – ancora Meloni -. Anche alle Regionali siciliane Fratelli d’Italia sarà in prima fila e particolarmente competitiva”.

“Il territorio di Vittoria – aggiunge Meloni – è stato mortificato . Prima da governi di sinistra , poi da questi 40 mesi di commissariamento . Non è un voto facile , ci sono due modelli diversi di governo . Quello della sinistra che ha governato per 40 anni questa città, quello del centro destra che deve portare sviluppo”. La leader di Fdi si rivolge ai giovani citando Falcone e Borsellino. “Le gioventù – dice – hanno bisogno di credibilità della politica e delle istituzioni per essere protagonisti nella vita di un Paese. Le battaglie di Falcone e Borsellino siano il giusto faro cui ispirarsi” .

