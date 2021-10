Meta Catania: ufficiale l’ingaggio di Marco Marletta

Per Marletta anche tanto azzurro, il laterale etneo infatti è stato un punto di riferimento della nazionale Under 19 dal 2014 fino al 2017

CATANIA – La Meta Catania Bricocity è lieta di annunciare l’ingaggio del talento catanese Marco Marletta.

Un ultimo movimento di mercato importante che chiude una campagna acquisti di tutto rispetto pronta ad affrontare l’imminente e complicato campionato di Serie A.

Per Marco Marletta, giovane classe 1997, una grande occasione, ancora con il rossazzurro come seconda pelle, dopo la sua esplosione nel Catania Librino dal 2014 al 2017. Velocità, uno contro uno, sagacia sotto porta e intelligenza dal punto di vista tattico nelle due fasi, queste le caratteristiche di Marletta che hanno portato anche un club importante come l’Inter Movistar a credere in lui.

Per Marletta anche tanto azzurro, il laterale etneo infatti è stato un punto di riferimento della nazionale Under 19 dal 2014 fino al 2017 segnando un triennio importante per la sua crescita.

Adesso per Marco Marletta la Serie A con ancora il rossazzurro della Meta Catania Bricocity nel suo destino.



