Morte Armando Zamparini: i messaggi di cordoglio

PALERMO – Tragedia immane. La scomparsa di Armando Zamparini, figlio 23enne dell’ex presidente del Palermo Maurizio e Laura Giordani, ha sconvolto l’intero capoluogo siciliano e in generale tutti i tifosi rosanero. “Ciao Armando, un abbraccio a te Pres“, ha scritto l’ex portiere e capitano del Palermo, Stefano Sorrentino sui social. Messaggio di vicinanza all’imprenditore friulano anche Alberto Pelagotti, attuale estremo difensore rosanero: “Sentite condoglianze”.

Zamparini, un presidente che ha fatto la storia del club di viale del Fante: “Ti do un forte abbraccio per la perdita di tuo figlio Armando come tu hai fatto tante volte con noi palermitani”, ha scritto il palermitano Giovanni Tedesco. Infine, messaggio di cordoglio anche da parte di Tony Di Piazza, ex vicepresidente e consigliere del Palermo: “Le mie sentite condoglianze alla famiglia Zamparini per la perdita del figlio”.



