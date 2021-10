Ortigia-Strasburgo 13-7 in Euro Cup, Piccardo: “Ottima gara”

Vetta solitaria del girone per Ortigia e qualificazione per il secondo turno di Euro Cup

Con una grande prestazione e tre tempi praticamente perfetti, l’Ortigia piega i francesi dello Strasburgo, si prende la vetta solitaria del girone e, con una giornata di anticipo, stacca il biglietto per il secondo turno di Euro Cup. Solo applausi per la squadra di Stefano Piccardo, entrata in acqua con il giusto approccio e ancora una volta straripante nei due tempi centrali. I biancoverdi hanno dominato sin dall’inizio, portandosi avanti con Napolitano e Vidovic nel primo tempo, per poi dilagare nel secondo e terzo parziale, con un 5-2 e un 5-1 che chiudono il discorso. Difesa perfetta, ripartenze velocissime, gesti tecnici da lode, una personalità che stordisce i francesi, puniti quasi sempre in velocità (e a uomini pari) e incapaci di superare il muro difensivo dell’Ortigia. Prima degli ultimi 8 minuti, il punteggio è già sul 12-3. A risultato ormai acquisito, nell’ultimo quarto, i biancoverdi staccano un po’ la spina, lasciando spazio agli avversari, che, dopo il gol di Vidovic, rispondono con un poker che serve più per il morale. Alla fine è 13-7 per l’Ortigia. Domani i biancoverdi chiuderanno con il Ludwigsburg, fanalino di coda, mentre Strasburgo e Peristeriou si sfideranno per il secondo posto che vale la qualificazione.

A fine gara, Stefano Piccardo, coach dell’Ortigia, è soddisfatto per la prova dei suoi: “Abbiamo giocato un’ottima partita, sia difensiva che in ripartenza. Noi riusciamo ad adattarci abbastanza bene quando abbiamo dei punti di riferimento e lo Strasburgo oggi ce ne offriva uno importante come il centroboa Misic. Abbiamo preparato una buona partita difensivamente, sfruttando la condizione atletica nelle ripartenze. Sono contento, anche se abbiamo giocato nuovamente un quarto tempo che non va bene. Penso che questa squadra, proprio per l’età giovane, debba abituarsi a continuare e a prender spunto da ogni situazione. Oggi la partita si è incanalata verso un grandissimo risultato, ma noi dobbiamo sempre mantenere la giusta perseveranza nel gioco. Anche se devo dire che oggi abbiamo l’attenuante che il risultato era già molto largo a inizio quarto tempo. Poi è anche vero che siamo alla quinta partita e questo è il momento della costruzione, di guardare gli errori, della crescita, che deve essere omogenea”.

Una parola anche per i giovani talenti dell’Ortigia, che stanno crescendo di partita in partita: “A questi giovani- afferma Piccardo – ho sempre dato fiducia, perché la meritano. Sono ragazzi splendidi che seguono alla lettera le indicazioni. Meritano il mio rispetto, hanno bisogno di crescere, di giocare partite di questo livello. Per questo abbiamo scelto con la società di seguire questa strada”.

Tra i protagonisti del match anche Francesco Condemi, autore di una doppietta: “Oggi – afferma il giovane biancoverde – abbiamo disputato una bella gara. Abbiamo rispettato il piano partita, dovevamo giocare in un modo con un centro, in un altro modo con l’altro centro, e ci siamo riusciti perché comunque facendo bene la zona, con un portiere come Tempesti, è davvero difficile farci gol. Siamo una squadra che non guarda ai punti in classifica o ai valori in acqua, vogliamo vincere sempre e farlo per bene. Proveremo a farlo anche domani”.

IL TABELLINO DEL MATCH

C.C. ORTIGIA – TEAM STRASBOURG 13 – 7 (2-0, 5-2, 5-1, 1-4)

C.C. Ortigia: Tempesti, Cassia, F. Condemi 2, A. Condemi, Klikovac, Ferrero 1, Di Luciano 1, Gallo 2, Mirarchi 1, Rossi 1, Vidovic 3, Napolitano (Cap) 2, Piccionetti. Allenatore: Stefano Piccardo

Team Strasbourg: Dorn, Chion, Bachelier, Cesca, Missy 1, Babic 2, Vix 1, Canovas 1, Denux, Misic 1, Buden, Valentino 1, Fontani (Cap). Allenatore: Marc Amardeilh.

Arbitri: Dragan Stampalija (CRO) – David Gomez (SPA)

Superiorità numeriche: ORT 2/8 + 2 rig; STR 3/8.

Espulsioni definitive: A. Condemi (O) per raggiunto limite di falli nel 3° tempo



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI