Positivi al covid ma organizzano un festa privata: scoperti dalla polizia

LECCE – Sono positivi al covid ma organizzano una festa privata. A scoprire l’evento organizzato è stata la polizia che li ha denunciati.

I poliziotti di Lecce hanno identificato due ragazze e due ragazzi, di età compresa tra i 25 ed i 40 anni, conviventi nello stesso immobile.

All’esito delle verifiche effettuate nell’appartamento per il quale era partita la segnalazione, è stato accertato come i quattro coinquilini avessero organizzato una festa e quindi consentito ad altre persone di entrare in quell’appartamento e di rimanerci per ore nonostante fossero tutti positivi al covid. Per i 4 è scattata una denuncia oltre alle sanzioni previste.



