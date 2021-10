Powerlifting, Verdiana Mineo argento al mondiale

Si è concluso il Campionato mondiale di Powerlifting femminile in Svezia. Verdiana Mineo, atleta & coach della Palestra Popolare Palermo, nella massima competizione per questa disciplina, riesce a portare a casa una medaglia d’argento nello squat e a vendere cara la pelle con un’eccezionale gestione di gara nonostante il livello altissimo.



“A Verdiana Mineo – dichiara il sindaco Leoluca Orlando – rivolgo i miei più sentiti complimenti per una vittoria importante che riempie d’orgoglio il mondo dello sport palermitano. Questa vittoria, inoltre, consolida a livello internazionale la grande preparazione e l’impegno degli atleti della Palestra Popolare Palermo e si unisce alle tante eccellenze sportive della città”.

“Verdiana Mineo – afferma l’assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa – continua a conquistare risultati strepitosi nel campo del powerlifting. Un orgoglio per la città e per tutto il mondo sportivo palermitano. Complimenti Verdiana anche per aver portato in alto la Palestra Popolare Palermo, un esempio di grande inclusione attraverso lo sport”.



