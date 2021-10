PALERMO – Il maltempo non lascia la Sicilia. In questo primo weekend di ottobre l’Isola è sorvegliata speciale per la prima vera perturbazione autunnale, così come era stato previsto dagli esperti. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, informa che tra sabato e domenica saranno molte le regioni che vedranno un tempo instabile con piogge.

Sicilia sorvegliata speciale

Nella prima parte del weekend, sotto i temporali ci sarà soprattutto la Sicilia, ma anche i rilievi abruzzesi e localmente la Sardegna nordorientale e le coste tirreniche di Lazio e Toscana. Nessuna delle nove province dell’Isola è esclusa dal rischio piogge: l’Aeronautica militare prevede per oggi “rovesci sparsi e intensi”. La pioggia, però, potrebbe lasciare in pace la provincia di Messina, dove sono previsti annuvolamenti ma non forti temporali. Al maltempo si accompagnerà anche una generale diminuzione delle temperature.

Domenica di nuvole sparse

Domenica, invece, l’avanguardia della perturbazione comincerà a portare piogge su Val d’Aosta, Piemonte e Lombardia, temporali raggiungeranno la Liguria e poi il Friuli Venezia Giulia. La Sicilia, però, resterà interessata dal maltempo ma questa volta l’attenzione sarà puntata prevalentemente sulla parte orientale centro-orientale: Caltanissetta, Enna e Catania, in questo caso, le province che potrebbero fare i conti con i rovesci più violenti di questo primo scorcio d’autunno. Schiarite, invece, sul versante occidentale. Confermate, quindi, le previsioni su un complessivo week end di maltempo nell’Isola.

Lunedì nuovo peggioramento

Il fronte perturbato diventerà più incisivo sull’Italia nella giornata di lunedì. Le condizioni meteorologiche sono previste in forte peggioramento con nubifragi che colpiranno soprattutto i settori alpini e prealpini del Nordovest, la Liguria e la Toscana. Peggiora anche in Sicilia e soltanto in serata sul Triveneto. In questo contesto il rischio idrogeologico sarà elevato (frane e allagamenti), con venti di Scirocco in intensificazione con raffiche superiori ai 70 km/h. Il sole invece splenderà quasi indisturbato al Sud, in Sardegna, sui versanti adriatici centro-meridionali e su parte dell’Emilia Romagna. Da martedì il nostro Paese sarà preda di un vortice ciclonico con piogge abbondanti su quasi tutte le regioni.

