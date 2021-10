Sigel Marsala, Buscaino nominato nel CdA di Lega Serie A

In casa Marsala Volley ancora una nomina istituzionale in questo 2021 da ricordare

MARSALA (TP) – In casa Marsala Volley ancora una nomina istituzionale in questo 2021 da ricordare. Nel pomeriggio di venerdì 1 ottobre a Modena, durante i lavori dell’Assemblea delle società consorziate alla Lega Volley femminile, è stato eletto quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione per la serie A2 il direttore sportivo di Marsala Volley, Maurizio Buscaino. Infatti, nelle lussuose sale dell’Accademia Militare di Modena è avvenuto l’incontro tra i presidenti di club di serie A1 e A2 riunitesi per la nomina di due nuovi consiglieri dei club per la serie A1 e serie A2. Per l’A1 eletto Roberto Mignemi (Roma Volley Club), il quale per effetto dei risultati sportivi ottenuti nella passata stagione dal club romano ha lasciato vacante la casella di consigliere per la A2 ora occupata da Maurizio Buscaino.

Uno speciale ringraziamento va in direzione delle 4 società siciliane di serie A2 femminile e delle 2 siciliane di A2 Maschile e di tutti coloro che hanno supportato la proposta per ottenimento di questo risultato prestigioso. L’elezione all’interno dell’apparato di Lega di Maurizio Buscaino si affianca per importanza a quella di Rossana Giacalone già consigliere regionale di Federazione, consolidando l’importanza della società Marsala Volley, alla sesta complessiva annata in serie A2, nell’universo della pallavolo italiana.

La nota di auguri di buon lavoro da parte della nostra Società al dirigente Buscaino:

“Marsala Volley S.S.D.R.L, con in testa il suo presidente Massimo Alloro e a titolo vario assieme a tutte le altre componenti che formano il sodalizio, si congratula con il direttore Buscaino per la nomina istituzionale in seno alla Lega Volley Femminile, augurandogli uno efficiente lavoro nell’organizzazione dell’attività agonistica a livello nazionale”.



