Una pillola contro il covid: arriva dagli Stati Uniti

Una pillola contro il Covid. L’azienda farmaceutica statunitense Merck ha annunciato che presenterà presto domanda alla Food and Drug Administration (FDA) – l’agenzia federale che si occupa di farmaci negli Stati Uniti – per ricevere un’autorizzazione di emergenza per il farmaco antivirale contro il Covid sviluppato dalla società e che ha dato risultati molto promettenti nei test clinici condotti finora.

Stando ai risultati comunicati da Merck, il medicinale dimezza il rischio di ricovero e decesso a causa della malattia, quando somministrato a soggetti ad alto rischio nelle prime fasi dell’infezione virale. Il nuovo trattamento potrebbe contribuire a salvare migliaia di vite, specialmente nelle fasce della popolazione più a rischio e non vaccinate.

La pillola andrà somministrata per via orale, con due assunzioni al giorni per cinque giorni. Il farmaco ha la capacità di impedire al coronavirus di replicarsi, riducendo quindi sensibilmente la sua circolazione nell’organismo e aiutando il sistema immunitario a tenerlo sotto controllo.

Merck aveva avviato da qualche mese i test clinici per verificare sicurezza ed efficacia del suo antivirale, ottenendo da subito risultati molto incoraggianti. Di recente i dati erano stati analizzati da una commissione indipendente, che aveva raccomandato di interrompere i test per passare subito all’autorizzazione di emergenza, considerati gli esiti al di sopra delle aspettative.

L’interruzione era stata concordata con la FDA, che avrà ora il compito di analizzare il resto della documentazione e di fornire un’autorizzazione di emergenza per consentire l’impiego del nuovo farmaco in tempi brevi. Merck ha inoltre annunciato di volere richiedere autorizzazioni in altri paesi in tempi brevi.



