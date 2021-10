Undicenne travolto ed ucciso da un’autocisterna

Questa mattina un bimbo di undici anni è morto investito da un’autocisterna a Voghera. L’incidente è avvenuto intorno alle 9,45 all’incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e corso Rosselli, dove sono presenti strisce pedonali e semafori.

Dalle prime frammentarie notizie, sembra che l’undicenne fosse in compagnia del fratello di poco più grande e che i due fossero in bicicletta in direzione campo sportivo, dove si sarebbero dovuto allenare per una delle prime lezioni del corso di avviamento di atletica leggera.

La dinamica dei fatti è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma sembra che l’autocisterna stesse svoltando quando ha investito il bambino. Passanti hanno subito lanciato l’allarme, sul posto è sopraggiunto il soccorso sanitario ed è stato constatato il decesso. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale.



