Vinti 5 milioni di euro: la dea bendata bacia Catania

IN VIA PENNINELLO

CATANIA – La fortuna sbarca nella città dell’elefante. Uno scommettitore ha vinto 5 milioni di euro con il Miliardario Maxi. L’acquisto super fortunato è stata fatta in una rivendita tabacchi di via Penninello, a pochi passi da via Etnea. Numero milionario il 48. Il biglietto vincente è stato acquistato il 30 agosto, ma l’ufficialità di Lottomatica è arrivata alla fine di settembre dopo le necessarie verifiche. ⁷Ed è già caccia al neo milionario.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI