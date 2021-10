Acireale, De Sanzo: “Rende squadra imprevedibile”

ACIREALE – “Il Rende è una squadra organizzata e imprevedibile. E’ una formazione che sa quello che vuole, aggressiva e con giovani interessanti”. Così Fabio De Sanzo, allenatore dell’Acireale, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida interna contro il Rende. Un match da prendere con le pinze e non sottovalutare, con i granata che nelle prime due gare hanno totalizzato 4 punti: “Mercato? Non mi compete, sono cose che gestisce la società. Vediamo se arriverà qualcun altro. Con il club lavoriamo in simbiosi. Cristiani ed Ortolini si sono ben presentati negli ultimi giorni di allenamento della squadra – ha detto De Sanzo. -. Credo che Cristiani possa giocare già da domani perché è un calciatore intelligente ed un elemento già pronto che si allena in gruppo da qualche giorno in più rispetto ad Ortolini. Valuterò ovviamente anche un impiego di Ortolini anche in base alle sue condizioni fisiche”.

Infine, sulle partenze di Tornros, Onda e Santapaola: “Posso dire che con la società lavoriamo sempre in totale accordo e sinergia. Confermo che i tre calciatori citati hanno lasciato l’Acireale Calcio per loro scelta. Chiaramente da parte mia mi posso dispiacere quando qualcuno parte, ma a volte si arriva a situazioni imbarazzanti perché da allenatore faccio giocare solo chi dimostra di meritarlo durante gli allenamenti settimanali e nel mio gruppo voglio solo gente motivata, non elementi scontenti”, ha chiosato De Sanzo.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI