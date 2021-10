Cus Palermo vince Supercoppa siciliana: Girgenti battuta

Il viatico migliore per concentrarsi in vista dell’inizio ndel girone C di serie A2 2021/2022, fissato per il 16 ottobre a Fondi

Grande soddisfazione per il Cus Palermo, che batte il Girgenti e conquista la Supercoppa siciliana 2021, nella finalissima che ha visto di fronte le due compagini che nella stagone 20/21 hanno vinto rispettivamente Coppa Sicilia di A2 e di B. Un match per nulla scontato, quello giocato dai ragazzi di Ninni Aragona, dato che il Girgenti è stato promosso in A2 e militerà in questo campionato nella stessa categoria dei cussini. Tra l’altro poche settimane fa la medesima sfida amichevole tra le due formazioni era stata vinta proprio dagli ospiti.

Oggi la storia è stata diversa grazie all’approccio del gruppo giallorossonero, capace di scendere in campo con la concentrazione a mille già dal primo minuto. Ritmi altissimi, grande attenzione dietro e concretezza in zona gol: con questi ingredienti la ricetta per la Supercoppa è servita. Il Girgenti sul finale della prima frazione reagisce ed accorcia dal 17-4 al 17-11. Nella ripresa Aragona ruota gli effettivi per dare spazio a tutti, visto anche lo splendido livello omogeneo della rosa di quest’anno. Molto promettente. La gara vive della reazione ospite, ma dalla panchina il tecnico e Gianni Tornambè si fanno sentire, conducendo il gruppo verso la reazione finale che non lascia spazio a dubbi. Alla sirena è 36-27 Cus Palermo, che può così alzare la prima Supercoppa della sua lunghissima e prestigiosa storia. Artale miglior realizzatore(splendida notizia di ritorno da un lungo stop), Manno sugli scudi eletto miglior giocatore della Finale.

Il viatico migliore per concentrarsi in vista dell’inizio ndel girone C di serie A2 2021/2022, fissato per il 16 ottobre a Fondi, contro la corazzata proveniente dall’A1 che di certo ha predisposto tutti i mezzi tecnici ed organizzativi per tentare un pronto ritorno nella massima divisione. Il Cus Palermo avrà le certezze della passata stagione e l’entusiasmo di un trofeo, che può sempre lanciare un gruppo verso una stagione importante.



