Il Catania di Baldini a Picerno alla ricerca dei tre punti

Recriminare non serve a nulla. Bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di recuperare il terreno perduto anche a causa di talune sviste arbitrali che hanno, sin qui, danneggiato il Catania nelle prime uscite in campionato della stagione. Solo una vittoria per gli uomini di Baldini (al “Massimino” contro la Fidelis Andria), un pareggio a Catanzaro e poi quattro sconfitte contro Monopoli, Paganese, Bari e Turris figlie, soprattutto, di evitabili disattenzioni difensive e marchiani errori arbitrali che hanno punito oltremodo la compagine etnea. Ma bisogna guardare avanti con la giusta consapevolezza, facendo tesoro delle esperienze negative, cercando di risalire in fretta una china sin troppo scivolosa in classifica. Con la rabbia ancora in corpo per la rocambolesca sconfitta interna (3-4) al cospetto di una Turris che ha giocato per un tempo e mezzo in superiorità numerica, il Catania affronterà lunedì pomeriggio la trasferta a Picerno col preciso intento di conquistare un risultato importante che possa contribuire ad invertire la rotta. In panchina non potrà sedere il tecnico Francesco Baldini, fermato dal giudice sportivo dopo l’espulsione patita giovedì scorso, così come non sarà disponibile lo squalificato Russini. Diffidato, invece, Calapai al quale risulterà fatale il prossimo cartellino giallo che decreterebbe il momentaneo stop anche per lui. Un’assenza pesante dovrà sopportarla anche il Picerno, considerato che pure il difensore lucano Garcia Rodriguez è stato appiedato per un turno. Ma, al di la delle forzate assenze, l’allenatore rossazzurro, dovrà predisporre una formazione in grado di non subire la prevedibile pressione iniziale degli avversari, sfruttando possibilmente le ripartenze che potrebbero risultare letali. In tal senso, sarà necessario supplire adeguatamente all’assenza dello sgusciante Russini, puntando magari su Russotto o Piccolo che sinora non hanno particolarmente brillato. A centrocampo sembra probabile l’utilizzo del promettente Greco sin dal primo minuto, così come quello di Zanchi sulla fascia laterale sinistra. In difesa, difficile la riconferma dell’incerto Ropolo, a differenza degli ormai affiatati Ercolani e Monteagudo. In porta si profila la riconferma di Sala (malgrado i quattro gol subiti contro la Turris sui quali il giovane estremo difensore poco poteva fare) mentre, al centro dell’attacco,Moro dovrebbe essere inizialmente preferito a Sipos. Picerno-Catania si giocherà lunedì 4 ottobre allo stadio “Donato Curcio” con inizio alle ore 15 con direzione arbitrale affidata alfischetto stabiese, Francesco Carrione. Successivamente, il Catania sarà atteso dal match casalingo contro la Juve Stabia previsto per domenica 10 ottobre alle ore 17.30.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI