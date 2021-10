PALERMO – Attimi di paura sull’autostrada A20 Palermo-Messina. Un’auto in fiamme ha causato il rallentamento del traffico, senza fortunatamente feriti né vittime. L’auto, una Nissan, stava percorrendo il viadotto prima del casello autostradale dell’uscita per Cefalù, in direzione Messina, quando per cause ancora da accertare ha preso fuoco.

Il conducente e i passeggeri sono usciti illesi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.



