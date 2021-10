Juve Stabia-Palermo, i dubbi di Filippi: out Accardi e Almici

PALERMO – Palermo a caccia del bis. I rosanero di Filippi, reduci della vittoria interna nel turno infrasettimanale contro il Campobasso, lunedì sul campo della Juve Stabia proveranno a centrare il primo successo lontano dal Barbera. Fin qui le trasferte non hanno portato nessuna gioia per la squadra siciliana, ma solamente due pareggi e una sconfitta.

Al “Menti” sicuramente non sarà una passeggiata. La formazione di Novellino ha dimostrato di avere delle ottime qualità e sembra non avere intenzione di rallentare il suo cammino, visto che è ancora imbattuta in campionato. Filippi dovrà fare a meno di alcune pedine importanti, su tutte Alberto Almici, Andrea Accardi e Moses Odjer. I primi due assenti per infortunio, il terzo per il rosso rimediato contro il Campobasso.

Tra i pali ci sarà sicuramente Pelagotti, con davanti a lui una linea a tre composta da Buttaro, Perrotta e uno tra Lancini e Marconi, col secondo favorito sul primo. In mediana in posizione centrale dovrebbero agire De Rose e Luperini, mentre sulle corsie spazio per Doda e Valente; in avanti unico terminale offensivo Brunori, in gol contro i molisani, supportato da Dall’Oglio e uno tra Floriano, Fella e Silipo.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Perrotta, Marconi; Doda, De Rose, Luperini, Valente; Silipo, Dall’Oglio; Brunori.



