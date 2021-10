La donna lavorava in un'azienda vinicola e adesso si teme un focolaio

Una donna 48enne è morta di covid e un focolaio è stato individuato dall’Ulss 2 tra i lavoratori stagionali dell’azienda vitivinicola Marsura Natale di Valdobbiadene dove la vittima prestava servizio. Il cluster è stato individuato a seguito del decesso della donna, di origini romene, che era stata assunta per la vendemmia assieme ad altri 14 lavoratori stagionali. Il gruppo, interamente composto da persone non vaccinate, era arrivato nell’azienda il 17 settembre scorso in pullman.

L’allarme è scattato l’uno ottobre dopo che è stato registrato il decesso della donna. Alla defunta è stato effettuato il tampone che è risultato positivo. Positiva è risultata anche la compagna di stanza della 48enne morta e adesso è ricoverata in terapia intensiva a Treviso.

Il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato i tamponi su altre 18 persone riconducibili all’azienda: 13 restanti lavoratori romeni e alte 5 persone tra titolari e dipendenti. Di loro 17 sono risultati negativi, uno positivo e adesso si attende riscontro dal tampone molecolare. Tutti sono stati collocati in quarantena e saranno sottoposti, nelle prossime 72 ore, a un ulteriore screening.



