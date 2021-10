“Non mi serve il vaccino”: Londra, muore padre di 38 anni

Sosteneva di non avere bisogno del vaccino perché non usciva di casa, ma Antony Ayotis, londinese di 38 anni padre di quattro figli, è morto a causa delle complicanze da Coronavirus.

Ayotis non aveva patologie pregresse e seguiva uno stile di vita regolare, e proprio per questo e per il fatto di non uscire troppo spesso di casa riteneva di non essere a rischio di contrarre la Covid-19. Il contagio, però, lo ha visto peggiorare fino a che non è stato necessario il ricovero in ospedale, come riferisce il quotidiano Il Mattino: “Siamo tutti assolutamente con il cuore spezzato e devastati. È successo tutto così in fretta. Ogni giorno che era in ospedale peggiorava sempre di più. Non abbiamo pensato nemmeno per un minuto che sarebbe morto in quel modo”, ha raccontato la sorella di Ayotis alla stampa locale.

La compagna dell’uomo si era vaccinata con due dosi e non ha contratto il virus.



