METEO CHOC – Sicilia, bomba d’acqua travolge gli spogliatoi VIDEO

Pochi minuti di pioggia hanno trasformato la città in un fiume

TERMINI IMERESE (PA) – Pochi minuti di pioggia e tutto si trasforma in un vero e proprio fiume. Ieri, nel tardo pomeriggio, Palermo e la sua provincia sono state investita da una bomba d’acqua che, fortunatamente, non ha causato danni gravi.

Tra le città più colpite c’è stata Termini Imerese che in pochi minuti è finita sott’acqua. Le strade si sono allagate e gli e automobilisti sono rimasti bloccati all’interno delle loro automobili, tanto che si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per portarli in salvo.

I problemi si sono verificati anche all’interno del palazzetto dello sport, con l’acqua che si è infiltrata e ha costretto le persone a scappare prima che accadesse una tragedia. In alto il video pubblicato dalla pagina Instagram Sicilia Vhs.

Adesso per il comune è ora di fare la conta dei danni.