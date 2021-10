Morte Armando Zamparini, D’Aversa: “Momento drammatico”

GENOVA – La prematura scomparsa di Armando Zamparini, figlio 23enne dell’ex presidente del Palermo Maurizio, ha sconvolto il mondo del calcio. Centinaia i messaggi di cordoglio giunti all’imprenditore friulano da diversi calciatori, allenatori e professionisti dello sport. Ultimo in ordine di tempo anche il tecnico della Sampdoria, Roberto D’Aversa.

L’allenatore dei blucerchiati, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro l’Udinese, prima di rispondere alle domande dei giornalisti, ha voluto rivolgere un pensiero a Maurizio Zamparini: “Prima di rispondere alle vostre domande vorrei fare due pensieri. Uno per il piccolo Matteo che ci ha lasciati l’altro giorno: mandiamo un abbraccio ai genitori che abbiamo avuto la fortuna di conoscere qui al campo. L’altro va al presidente Zamparini: anche lui ha perso suo figlio e, in un momento così drammatico, da parte mia, della squadra e della società ci sono quindi un abbraccio e un pensiero a queste due famiglie”.



