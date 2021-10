“No ad allargamenti del centrodestra, altrimenti ognuno per la sua strada”

PALERMO – “Leggo sulla stampa di continui incontri su ipotetici papabili sindaci di Palermo, spero che tutti gli addetti ai lavori si diano una regolata: Fratelli d’Italia è pronta da sempre al dialogo senza nessuna preclusione per trovare un accordo complessivo, ma solo ed esclusivamente con tutti partiti e movimenti all’ interno del centrodestra”. L’altolà arriva da Mimmo Russo, consigliere comunale di Palermo in quota Fratelli d’Italia e presidente della commissione Urbanistica, che manda un messaggio agli alleati centristi tentati da allargamenti verso sinistra. “Chiunque avesse altre idee o proposte diverse deve comunicarle in riunione ai tavoli ufficiali e non a mezzo stampa – continua Russo – E’ sgradevole leggere dichiarazioni da parte di consiglieri, deputati, segretari cittadini e presidenti d’Ars che volgono le loro attenzioni alle sirene di Italia Viva oppure pensano di fare a Palermo e in Sicilia esperienze simili al governo Draghi. Basta parlare ufficialmente e ognuno se ne va per la sua strada, qualora gli alleati siano invece disponibili a costruire un progetto per Palermo e per la Sicilia , ricordo a tutti che Fratelli d’Italia ha nel suo dna cultura di governo e anche uomini e donne pronti per le battaglie future”.



