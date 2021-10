PALERMO – Incendio al piano terra di un palazzo in via Filippo Paladini, al Cep a Palermo. Diverse le squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze arrivate nella zona. Una lunga nuvola di fumo si è alzata fino ai piani alti. Tanta la paura per i condomini che sono scesi in strada.

I residenti dell’appartamento sono stati fatti uscire e non si registrano feriti. I pompieri stanno eseguendo le verifiche per accertare la stabilità dell’abitazione per verificare se vi siano stati o meno danni strutturali. Sono intervenute anche diverse volanti della polizia.

