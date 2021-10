Scontro tra auto, due morti: chiusa la Pontina

Terribile incidente lungo la SS148 ‘Pontina’ che, al momento, è temporaneamente chiusa al traffico in direzione Terracina all’altezza di Aprila a causa dell’impatto che vede coinvolte tre autovetture.

Nell’impatto due persone sono decedute e altre sei sono rimaste ferite. La circolazione in direzione Terracina è provvisoriamente indirizzata in uscita su Via Apriliana.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.



